O prefeito de Americana, Chico Sardelli, entregou novo fardamento completo para a GAMA – Guarda Municipal de Americana. Os 306 patrulheiros já começaram a receber, nesta sexta-feira (26), três jogos compostos por gandola (camisa), calça, boné e agasalho.

A farda foi apresentada ao prefeito pelo comandante Marco Aurélio da Silva, com a presença do vice-prefeito Odir Demarchi, do presidente da Câmara Thiago Brochi e do coordenador de Planejamento da Gama, Wendeo Santos.

“Chegaram os novos fardamentos para a Gama. Depois de muito tempo, estamos investindo na qualidade e segurança dos nossos guardas”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

A última entrega de fardamento completo para a corporação foi há 12 anos, mais exatamente em 2011. O investimento na aquisição das fardas foi de R$ 400 mil, provenientes de uma emenda parlamentar do deputado federal Paulo Sergio Abou Anni (União-SP).

“Fico muito contente em ver os guardas sendo valorizados”, disse o vice-prefeito, Odir Demarchi.

“Depois de mais de dez anos, os patrulheiros estão recebendo um kit completo com todo o fardamento”, salientou o vereador e presidente da Câmara dos Vereadores, Thiago Brochi.

“Fico feliz em ver a satisfação dos patrulheiros de estar recebendo fardamento completo e de qualidade. Isso mostra o comprometimento da Administração Chico Sardelli e Odir Demarchi em proporcionar melhores condições de trabalho para nossos guardas municipais”, declarou o comandante da corporação, Marco Aurélio da Silva.

Toda a formalização e o acompanhamento do processo de tramitação e recebimento da emenda parlamentar foi realizada pela Secretaria Municipal de Gestão de Convênios. A documentação necessária foi providenciada em setembro de 2021 e enviada para a Plataforma SP Sem Papel. O convênio foi assinado em 29 de dezembro de 2021.

“Para a Secretaria de Gestão de Convênios, após as tramitações e formalizações documentais, este é um momento de muita comemoração com o objetivo atingido. As emendas parlamentares e programas são fundamentais para que importantes obras, equipamentos ou serviços sejam entregues e realizados no nosso município”, afirmou o secretário Vinicius Zerbetto.