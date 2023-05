A jornada de uma cidade italiana para se reconstruir após a II Guerra Mundial e a percepção, durante o processo, de que seria necessário construir a sociedade a partir da escola e da perspectiva infantil serão abordadas na próxima quarta-feira (24), durante a palestra “O Projeto Educativo de Reggio Emilia: Uma cidade que prioriza a infância” apresentada pela doutora em Educação Roberta Rocha Borges e transmitida ao vivo, a partir das 18h, pelo canal da Prefeitura de Americana no YouTube, em https://www.youtube.com/user/AmericanaPrefeitura.

O evento é uma realização do Programa Americana pela Primeira Infância (Papi), coordenado de forma integrada pelas secretarias municipais de Assistência Social e Direitos Humanos, de Educação e de Saúde.

Em outubro do ano passado, o prefeito Chico Sardelli assinou o decreto instituindo o Papi, que visa a promoção do desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, entre 0 a 6 anos, considerando sua família e seu contexto de vida. Em seu discurso à época, o chefe do Executivo municipal destacou a união entre as secretarias para que a iniciativa fosse concretizada. “Tudo o que nós fazemos é preparar um conviver mais justo no futuro”, discursou Sardelli.

Cidade italiana

A abordagem Reggio Emilia, como ficou conhecida, é baseada na perspectiva do papel da comunidade e dos pais na construção da educação. A proposta prevê a ampla participação da família no processo educativo e no acolhimento das diferenças para a construção de um ensino acolhedor para todos.

Roberta Rocha Borges é pós-doutora e doutora em Educação, na área de Desenvolvimento Humano e Educação, pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

Realizou parte do seu doutorado na Universidade do Minho no Instituto da Criança em Braga – Portugal e na Université de Genève, nos Archives de Piaget em Genebra – Suíça, com estágios como parte das atividades do seu doutorado nas creches e pré-escolas públicas de Reggio Emilia, na Itália, e nas creches públicas de Barcelona na Espanha.

A palestrante integra a equipe de pesquisadores do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas (NEPP), coordenando o Programa de Estudos em Políticas Públicas para a Educação Infantil, é docente e autora do curso de extensão “Pesquisa na escola: da pergunta inicial à documentação pedagógica”, do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da UNICAMP.