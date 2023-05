Com 10 pontos instagramáveis, Love Lounge tem entrada gratuita nesta sexta

A casa noturna Love Lounge tem o prazer de anunciar uma noite especial nesta sexta-feira às 21h, com entrada gratuita para os amantes da música e diversão. Para garantir o acesso sem custo, basta ter o nome na lista VIP que está aberta nos stories de @lovelounge01 e chegar antes das 22h.

“A ideia da entrada gratuita vem de encontro com nosso propósito de entregar uma experiência para quem vem conhecer nossa casinha. Os mais de 10 pontos instagramáveis têm atraído gente de toda a região, então nada mais justo abrir as portas gratuitamente, mediante nome na lista e até às 22h, para que todos possam ter a experiência de conhecer a Love Lounge”, disse Igor Vinicius, idealizador do conceito.

Love Lounge, o local noturno mais badalado da região, convida os frequentadores a desfrutarem de uma experiência única nesta sexta-feira. Além de uma atmosfera envolvente e de primeira classe, o estabelecimento possui 10 pontos instagramáveis perfeitos para capturar momentos especiais.

A Love Lounge preparou uma noite de intensa animação com mais de 8 horas de música ao vivo, trazendo o melhor do samba e do funk carioca para os apaixonados por dançar até o amanhecer. Este evento imperdível promete uma atmosfera vibrante e descontraída, com uma seleção musical de alta qualidade.

Dentre as atrações: Danny Vieira, Pagode Tô Dahora, Robson Cruz e DJ Juninho

A Love Lounge é conhecida por sua atmosfera sofisticada, excelente serviço e eventos inesquecíveis. A entrada gratuita com nome na lista oferece aos fãs de música e entretenimento uma oportunidade única de desfrutar de uma experiência noturna excepcional.

Para mais informações e reserva de ingressos, entre em contato com:

Guilherme Camargo : 19 998638500

A love Love Lounge fica na Avenida da Amizade, 146 na divisa entre Americana e Santa Bárbara d` Oeste.

