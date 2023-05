Ontem, quinta-feira, 25 de maio, o presidente do Clube dos Cavaleiros de Americana, Beto Lahr, se reuniu com os representantes das entidades que participam da grande operação de segurança da 35ª edição que, neste ano, será realizada de 9 a 18 de junho.

O efetivo da Polícia Militar do 19º BPM-I estará de prontidão e atuará de forma ostensiva, mantendo o modelo adotado em 2022, fato comemorado por todos: “Americana é, sem dúvidas, a festa mais organizada do segmento“, disse o Tenente-Coronel Daniel, comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

A Polícia Militar Rodoviária utilizará todo o efetivo e terá o apoio do sistema viário das rodovias Anhanguera e Luiz de Queiroz, as principais e que dão acesso direto ao Parque de Eventos CCA. Ela intensificará a fiscalização, sinalização e fluidez, evitando possíveis acidentes. Aliás, o fato foi trazido à reunião e celebrado, já que na edição anterior não foi realizado nenhum sinistro (morte no trânsito) durante o período da festa.

Serão instaladas placas de sinalização pelo sistema viário de Americana, informando a proibição de estacionamento para inibir a ação de cambistas, flanelinhas e estacionamento clandestino. A fiscalização será feita pela Guarda Municipal, de forma presencial, através de vídeo monitoramento do bairro e adjacentes, para melhorar a rapidez e fluidez no trânsito na chegada e saída da festa.

A Guarda Municipal estará com uma base móvel e fixa no interior do recinto, com aumento de profissionais em relação ao ano anterior. A Festa investiu na equipe de segurança privada – neste ano com mais de 650 profissionais – que farão o patrulhamento, controle do acesso interno e orientações ao publico por todo o espaço.

Considerado o evento mais seguro do segmento, Americana utilizará tecnologia de ponta para a fiscalização interna e externa do Parque de Eventos CCA. Além da base fixa da Polícia Militar na entrada da festa (estacionamento), serão instaladas mais de 180 câmeras, com sistema de fibra óptica, oferecendo mais qualidade às imagens. Todas serão transmitidas em tempo real na base de monitoramento, fazendo com que as ações sejam tomadas no menor tempo possível.

Câmeras de inteligência de vídeo estarão estrategicamente posicionadas nos acessos dos três estacionamentos e em todas as entradas de pedestres. Isso significa que as placas (de motos, vans, carros e ônibus), sem exceção, serão capturadas, bem como o rosto de todas as pessoas. Por meio de um sistema inteligente, junto a Guarda Municipal e a Polícia Militar de Americana, os dados serão cruzados e, caso exista algum registro ou conste no DVC (Divisão de Vigilância e Captura, o banco de dados da polícia com os antecedentes criminais), as autoridades competentes serão acionadas imediatamente, tomando as medidas cabíveis.

A Polícia Civil continua com uma delegacia fixa dentro do recinto, com o efetivo superior ao ano de 2022, para atender as possíveis ocorrências.

Os dois ambulatórios médicos foram ampliados e estarão à disposição dos visitantes, com aumento em 100% no número de profissionais da área da saúde, que passaram por recente treinamento. A equipe é somada aos 140 bombeiros e brigadista civis que trabalham em conjunto nos primeiros socorros do público da Festa.

“Americana não mede esforços para investir em ações que propiciem maior segurança ao público. Trabalhamos incansavelmente para manter o reconhecimento de evento mais seguro. É uma festa pensada e organizada para as famílias e o nosso comprometimento está mantido“, diz Beto Lahr, presidente.

Todo o Parque de Eventos CCA está completamente murado, com cercas de arame farpado (concertina), câmeras de alta resolução digital e software inteligente, coibindo o acesso.