NBA. Miami bate Boston (4-3) e vai à final

Definido o segundo time que vai para as finais da Liga de Basquete Norte Americano. E deu Miami Heat! Com Caleb Martin brilhando, o Heat atropelou o Boston Celtics fora de casa, venceu o sétimo jogo e está na final da NBA. Além de Martin, Jimmy Butler também foi determinante para conquistar o triunfo. Enquanto o Celtics forçou o arremesso de três e não converteu, o Heat foi impecável no quesito.

Apesar de o resultado não ter sido o que desejava no sexto jogo, o técnico Erik Spoelstra optou pelo mesmo quinteto na sétima partida. Ou seja, sem Kevin Love ou Kyle Lowry. Por outro lado, o Celtics contou com o retorno de Malcolm Brogdon, que não atuou no último sábado. Pouco durou, no entanto.

Primeiro período

E, no primeiro lance de jogo, Tatum teve uma torção no tornozelo, mas foi para o lance livre e abriu 1 a 0. Os donos da casa fizeram os primeiros cinco pontos da partida, mas Bam Adebayo descontou para Miami. Na sequência, Jaylen Brown deixou em 7 a 2. Enquanto o Heat tinha problemas com os arremessos, o Celtics abria 9 a 4. Então, após Spoelstra pedir tempo, Gabe Vincent cortou para três.

Segundo período

De forma rápida, o Heat liderava por 27 a 15. Então, Joe Mazzulla pediu tempo para Boston. Al Horford fez a primeira cesta de três para o Celtics, mas Vincent respondeu na mesma moeda. Livre, Martin deixou o Heat na frente por 33 a 18. Lowry ampliou em 38 a 21.

Boston melhorou, mas ainda assim perdia por 42 a 29. Vincent fez de três, mas White respondeu da mesma forma. Assim, Miami liderava por 47 a 34. Adebayo cometeu sua terceira falta e, então, a equipe de Massachusetts cortou para oito. Mas Butler anotou cinco pontos seguidos para o Heat, que fechou o primeiro tempo em 52 a 41.

