Israel teria cometido crimes de guerra na Faixa de Gaza, diz ONU

Com 20 dias de bombardeios diários na Faixa de Gaza, a ONU

(Organização das Nações Unidas) afirmou que Israel pode estar cometendo crimes de guerra contra civis no território palestino. Cerca de 40% das mortes no território seriam de crianças. Número passa de mil.

“Estamos preocupados que crimes de guerra estejam ocorrendo. Estamos preocupados com a punição coletiva dos habitantes de Gaza em resposta aos ataques atrozes do Hamas, que também equivaleram a crimes de guerra”, afirmou a porta-voz do Gabinete dos Direitos Humanos da ONU, Ravina Shamdasani.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

A organização já havia informado que investiga possíveis crimes desde que o conflito entre Israel e Hamas começou, em 7 de outubro. Investigadores disseram estar coletando provas de eventuais irregularidades de ambos os lados da guerra, e afirmaram estar comprometidos com a responsabilização dos envolvidos, tanto dos diretamente ligados a agressões quanto daqueles em posições de comando.

Os ataques terroristas cometidos por integrantes do Hamas mataram mais de 1.400 pessoas em solo israelense. A retaliação de Tel Aviv, por sua vez, matou 7.326 pessoas, incluindo 3.038 crianças, até a manhã desta sexta, segundo o Ministério da Saúde em Gaza.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP