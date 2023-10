Bar da sinuca no bairro Santa Fé foi

alvo de ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste na madrugada deste sábado. O dono do bar estava no local e acabou liberando a entrada dos GMs. O material usado pelo tráfico estava em uma privada no banheiro.

J.V.S.T, 22, estava no comando do bar e liberou para que fosse feita varredura. O material que seria posto a venda estava em uma sacola plástica que continha em seu interior:

– 126 micro tubos (9 kits)

– 38 pedras de crack (3 kits)

– 26 porções de maconha (1 kit)

Abaix0 descrição pormenorizada da GUARDA CIVIL de Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 04 GCM JOSÉ GCM VILLALON GCM ANDRADE GCM GABRIEL

DATA: 28/10/23

HORA: 01:20

LOCAL: RUA TIAGO A. DOS SANTOS N° 27

BAIRRO SANTA FÉ.

TRÁFICO DE DROGAS

Em patrulhamento pelo local acima mencionado, sendo este um bar onde existe intenso tráfico de drogas no entorno, visualizamos J.V.S.T 22 anos de idade deitado sobre a mesa de bilhar, submetido a busca pessoal nada de ilícito foi localizado, em entrevista com o mesmo informou ser o responsável pelo estabelecimento autorizando e acompanhando a busca da equipe onde dentro da caixa acoplada do vaso sanitário do banheiro externo foi localizado uma sacola plástica que continha em seu interior:

– 126 micro tubos (9 kits)

– 38 pedras de crack (3 kits)

– 26 porções de maconha (1 kit)

Diante do exposto nos deslocamos até o plantão policial onde os fatos foram narrados a autoridade presente que após registro da ocorrência de natureza tráfico de drogas determinou a apreensão das mesmas liberando J. Após prestar depoimento.

