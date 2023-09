Shampoo em pó? Os produtos de beleza tradicionais

normalmente contêm de 80 a 95% de água embalada em plástico. A HUMÀ, com fórmulas limpas, conscientes e concentradas para os cuidados com os cabelos, desenvolveu um novo shampoo em pó que tem origem natural, é fácil de usar e é ativado pela água do chuveiro. O produto limpa e acalma o couro cabeludo, ao mesmo tempo em que é 100% sustentável.

Sem sulfatos, parabenos ou conservantes, é uma solução suave e eficaz, adequada para todos os tipos de fio capilar. O shampoo sem água é perfeito para quem se preocupa com a saúde, com o meio ambiente e com a qualidade da rotina de cuidados com os cabelos.

A opção é benéfica por ser um produto concentrado que dura mais, tornando-se uma escolha econômica a longo prazo. E o melhor de tudo é que com o pó pode ser facilmente transportado a qualquer lugar.

A HUMÀ, demonstrando seu compromisso com a responsabilidade socioambiental, contribui com certificações importantes como Eu Reciclo, Parceiros da Natureza e Empresa Livre de Emissão de Carbono. Além disso, a empresa sempre estuda a fundo para mapear e desenvolver fórmulas inovadoras, exclusivas, próprias e patenteadas.

