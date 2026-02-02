O suplente de vereador Jean Lima relatou em suas redes sociais uma situação vivenciada ao tentar realizar uma compra em uma loja de chocolates muito famosa, referência nacional, localizada no Shopping Americana. Ao verificar o produto, constatou que a validade estava a poucos dias de vencer. Diante disso, Jean optou por consultar seus seguidores e amigos, perguntando qual seria a melhor conduta a ser adotada naquela situação.

Posteriormente, Jean retornou à loja de chocolates, que prontamente acolheu a reclamação e resolveu a questão de forma adequada. O episódio envolveu uma pauta claramente relacionada ao direito do consumidor, já que a comercialização de produtos com prazo de validade muito curto exige atenção especial, transparência e informação clara ao cliente.

A situação foi solucionada da melhor maneira possível, demonstrando responsabilidade e compromisso por parte da empresa. Jean levou o ocorrido de forma esportiva e destacou que pretende levantar essa bandeira em defesa dos consumidores, reforçando também a importância de um bom atendimento ao público.

Jean Lima

Jean afirmou ainda que está à disposição da população e do comércio e que pretende adotar uma postura orientativa, preventiva e educativa, e não apenas punitiva. Segundo ele, essa relação deve ser vista como uma via de mão dupla, em que consumidores, comerciantes e empresas sejam micro, pequenas, médias ou grandes saem ganhando quando há diálogo, respeito e compromisso com a qualidade.

Por fim, Jean se colocou à disposição para contribuir com essa aproximação, assumindo simbolicamente o papel de um verdadeiro “xerife do consumidor”, sempre pautado pelo equilíbrio, pela orientação e pela melhoria contínua do atendimento.