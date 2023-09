Jim Beam é o Bourbon oficial do Bárbaros BBQ

No sábado, dia 16 de setembro, Jim Beam participou

No dia 16 de setembro (sábado), a Jim Beam, marca de Bourbon mais vendida no mundo, participa como uma das patrocinadoras da 9ª edição do Barbaros BBQ, um dos maiores festivais de churrasco do Brasil, que ocorrerá em Americana, interior de São Paulo.

Tendo como referência eventos dedicados ao churrasco nos Estados Unidos e na Austrália, o Barbaros BBQ reúne grandes especialistas de carne com diferentes receitas de churrasco, atraindo um público formado por entusiastas da gastronomia que fizeram o evento alcançar o patamar de um festival gastronômico, com edições Americana, Campinas, São Paulo, Sorocaba e Rio de Janeiro.

JIM BEAM

J Beam é o bourbon mais vendido do mundo, elaborado por sete gerações da mesma família desde 1795. Fred Noe, o Master Distiller da 7ª Geração de J Beam, manteve-se fiel à receita familiar que foi passada de geração em geração. O portfólio de produtos Jim Beam inclui J Beam Bourbon, Jim Beam Black, Jim Beam Double Oak, Jim Beam Devil’s Cut e Jim Beam Rye, entre outras ofertas.

