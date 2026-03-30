Polícia Militar deteve dois acusados que tentaram fuga em Sumaré e as joias foram recuperadas

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Uma joalheria localizada dentro de um supermercado em Nova Odessa sofreu assalto por criminosos na tarde do último sábado (28). De acordo com o 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), uma equipe policial foi acionada via 190 para atendimento de roubo em um estabelecimento comercial.

Conforme as informações, dois indivíduos armados subtraíram diversas joias e fugiram em uma motocicleta de cor escura. Durante patrulhamento, a equipe policial acabou localizando os suspeitos pela Avenida Rebouças (Sumaré) e, após breve tentativa de fuga, realizou a abordagem na Rua Ernesto Fóffano, no Jardim Alvorada.

Arma de fogo e a joalheria

Na busca pessoal, foi localizada uma arma de fogo com um dos indivíduos, além das joias subtraídas. Os abordados, de 32 e 50 anos, foram conduzidos ao Plantão Policial, onde ambos permaneceram presos, à disposição da Justiça. O caso foi registrado como roubo, receptação e adulteração de sinais de identificação.