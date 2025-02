A publicidade é uma área essencial para o mercado, responsável por conectar marcas ao público, por meio de estratégias bem elaboradas. Afinal, os profissionais desse setor desempenham um papel crucial na construção de estratégias de comunicação que buscam promover empresas, produtos e serviços de forma eficaz.

No Brasil, a importância do profissional de publicidade e propaganda é reconhecida com a celebração do Dia do Publicitário, em 1º de fevereiro. A origem do marco remonta ao Decreto n.º 57.690, instituído nesta data em 1966 e que regulamentou a carreira no país.

Atualmente, esses especialistas podem atuar em diversas áreas, como agências, veículos de comunicação e até mesmo no setor público. Além disso, as opções de trabalho autônomo e empreendedorismo também são um caminho possível para quem deseja abrir sua própria empresa ou atuar como freelancer.

No dia a dia, os publicitários lidam com uma série de termos técnicos que, além de serem fundamentais para a profissão, também se popularizaram fora do setor. Considerando esse cenário, um levantamento da agência Conversion analisou os dez jargões da área de publicidade mais pesquisados no Google durante o mês de janeiro de 2025.

O ranking publicitáio pode ser conferido abaixo:

O que significam esses termos?

“Job” se destaca como o mais buscado, com 27 mil consultas. É uma expressão utilizada para se referir a tarefas ou trabalhos específicos dentro de uma campanha, sendo comum em reuniões e na organização de demandas.

“Feedback“, com 9,9 mil buscas, é outro termo amplamente utilizado, referindo-se à avaliação de desempenho, seja de um projeto, um trabalho ou um colaborador. Assim, é crucial para o aperfeiçoamento de estratégias.

Além disso, “budget“, que aparece em terceiro lugar, com 6,6 mil pesquisas, é um jargão essencial no planejamento, pois representa o orçamento disponível para a execução de ações.

Com 5,4 mil consultas, “briefing” – “resumo”, em português – é um dos conceitos centrais da publicidade. Ele sintetiza as informações essenciais sobre uma marca, produto ou serviço e serve como guia para os profissionais envolvidos no desenvolvimento da campanha.

“Workshop“, também com 5,4 mil buscas, remete a eventos de aprendizado e troca de conhecimento entre funcionários e empresas, sendo um formato cada vez mais utilizado na capacitação do setor.

Já “brainstorm“, traduzido como “tempestade cerebral”, aparece com 4,4 mil procuras e define um processo criativo de geração de ideias, fundamental para a construção de projetos inovadores.

“Slogan“, com 2,4 mil pesquisas, é um dos principais elementos de identidade de uma marca, produto ou serviço, funcionando como uma frase de impacto que sintetiza seu posicionamento.

Por sua vez, “branding“, com 1,9 mil buscas, é a abreviação de “brand management”, que significa “gestão de marca”. Ou seja, é o conceito por trás da empresa, abrangendo identidade visual, valores e estratégia de comunicação.

O termo “deadline“, também com 1,9 mil consultas, é indispensável na rotina publicitária, pois se refere ao prazo final de entrega de um projeto. Por fim, “jingles”, com 480 procuras, são composições musicais curtas e marcantes, utilizadas em ações para reforçar a mensagem publicitária de forma memorável.

