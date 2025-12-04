O bilionário Joesley Batista, coproprietário de um império empresarial liderado pela JBS, tentou desarmar tensões políticas entre o governo de Donald Trump e o regime de Nicolás Maduro, na Venezuela. O empresário brasileiro viajou para Caracas na semana passada, numa tentativa de persuadir o presidente venezuelano a atender ao apelo do americano para renunciar e permitir uma transição pacífica de poder, informou a agência Bloomberg.

Joesley não falou por nenhum governo

A empresa JBS informou que o brasileiro não foi ao país vizinho como representante de nenhum governo.

