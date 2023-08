Jogadora Marta recebe homenagem em grafite de artista de Sumaré

A jogadora Marta, camisa 10 da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, recebeu uma homenagem em forma de grafite do artista Aldinho, de Sumaré.

O desenhista escreveu em suas redes sociais: “homenagem a rainha, 6 vezes eleita melhor do mundo, artilheira da seleção brasileira de futebol, incluindo homens e mulheres. Parabéns Marta vc fez história e está deixando um legado. Futebol também é coisa de mulher”

O trabalho impressionante foi realizado em Paulínia. Marta anunciou que ontem foi seu último jogo em Copas do Mundo.

