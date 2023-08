Com grandes promoções que se espalham cada vez mais pelas plataformas de e-commerce e marketplaces, cresce também a venda de produtos falsificados ou descaminhados. Em uma busca rápida de 20 minutos pelo universo online, foram encontradas cerca de 1.800 garrafas de bebidas provenientes do mercado ilegal. O levantamento foi realizado pela ABRABE – Associação Brasileira de Bebidas, que faz o alerta para a importância de o consumidor estar sempre atento a algumas dicas antes de adquirir em promoções sedutoras na internet.

De acordo com a entidade de bebidas alcoólicas, a principal recomendação é desconfiar dos preços muito abaixo da média no mercado. “No levantamento que fizemos, rapidamente encontramos diversas ofertas duvidosas de bebidas sendo comercializadas até 75% mais baratas do que o preço normal encontrado no mercado. O preço é o primeiro indício de que a bebida é ilegal, porque, só por conta dos tributos, já não se encontra tanta diferença de preço no mercado legal. É importante sempre estar atento na hora de comprar pela internet, principalmente ao encontrar grandes promoções nos marketplaces, quando criminosos aproveitam o entusiasmo dos consumidores pelos descontos para aplicar o golpe”, alerta Cristiane Foja, presidente-executiva da associação.

Na breve pesquisa realizada pela ABRABE, também foram encontradas vendas de mais de 400 garrafas vazias de bebidas famosas em uma única plataforma de vendas na internet. Em 20 minutos de buscas, também foi possível encontrar mais de 25 anúncios nesse mesmo site. A oferta desses produtos nos marketplaces chamou a atenção da entidade, já que as empresas são protegidas legalmente e não há a autorização para esse tipo de comercialização. Para a destinação correta desse tipo de embalagem, a associação possui um programa de logística reversa, o Glass Is Good, que já recuperou mais de 162 mil toneladas de vidros, fazendo com que 78 mil megawatts de energia fossem economizados, além da redução da emissão de 86 mil toneladas de CO 2 para a atmosfera.

Hoje, as vendas na internet ainda carecem de maior fiscalização e, caso o consumidor já tenha adquirido o produto, outra dica é verificar as características e procedência da bebida alcoólica. “Verifique se o contrarrótulo está em português e possui o registro do MAPA. Também vale confirmar se a embalagem do produto está em boa condição e o lacre não apresenta nenhuma irregularidade ou, ainda, se o líquido está com a cor normal. A bebida ilegal, por não ter quaisquer garantias de procedência, pode ter impactos ocultos à saúde, capaz, inclusive, até de levar à morte, já que você não sabe o que tem naquela bebida”, alerta a executiva.

Dentre os setores da economia, o de bebidas é um dos mais impactados pela criminalidade. Por isso, há décadas, a ABRABE desenvolve iniciativas de combate ao mercado ilegal, com atuação reconhecida por meio do Prêmio Nacional de Combate à Pirataria, concedido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, via Conselho Nacional de Combate à Pirataria (CNCP) em 2021. A entidade ainda promove treinamentos de combate ao mercado ilegal voltados para autoridades que atuam frente à repressão dessa prática, como profissionais da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Receita Federal.

Os consumidores que se depararem com esse tipo de crime, podem denunciar pelo e-mail denuncie@abrabe.org.br.