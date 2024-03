Vereador por vários mandatos, o advogado José Pereira

decidiu que vai pro time do pré candidato do Republicanos Vanderlei Cocato em Nova Odessa.

Leia + sobre política regional Pereira e Cocato se encontraram esta sexta-feira para selar a união e confirmar o convite. Após o encontro, Cocato, que faz o lançamento de sua pré campanha este domingo, postou em suas redes que o time está – SOMANDO FORÇAS! “Amigos, é com grande expectativa que anunciamos um reforço importante na equipe que conduzirá a minha pré-campanha como pré-candidato a prefeito de Nova Odessa. O experiente ex-vereador José Pereira aceitou a responsabilidade de coordenar essa jornada, trazendo consigo uma bagagem de conhecimento e um comprometimento com o progresso da nossa cidade. Vamos juntos, o trabalho não para!”

