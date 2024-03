A Secretaria de Habitação entregará nesta sexta-feira, dia 8, mais 60 títulos de legitimação fundiária para famílias da Vila Operária, na região da Área Cura. Os moradores receberão a documentação definitiva de suas residências, um sonho antigo da população do local. A regularização ocorre por meio do programa Cidade Legal, um convênio com o Governo do Estado. A cerimônia será a partir das 18 horas, no Centro Administrativo de Nova Veneza.

A Vila Operária existe há 18 anos e, desde 2017, a Adminsitração trabalha para a regularização fundiária do núcleo. “Foram anos de luta e muito trabalho e me sinto honrado em participar da realização de mais este sonho para a nossa população, que foi possível graças a uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, por meio do programa Cidade Legal, intermediada pelo deputado estadual Dirceu Dalben. É com grande alegria que trabalhamos para regularizar diversos bairros em Sumaré, ofertando moradia digna para nossos moradores. Logo, essas casas serão dos nossos moradores e ninguém pode tirar! Agradeço a Deus a oportunidade de ser prefeito e poder lutar por aqueles que mais precisam”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Na ocasião, também serão entregues os termos de quitação dos bairros Luiz Cia, Nova Esperança I e II, Jardim Nossa Senhora da Conceição II, Jardim Bom Retiro e Parque Bandeirantes. O documento dá a essas famílias o direito de solicitar junto ao CRI a escritura definitiva e o registro do imóvel em seu nome. Além da segurança jurídica, a regularização garante outros benefícios às famílias, como a possibilidade de transferir o imóvel a herdeiros, por exemplo.

“Trabalhamos com muito empenho para proporcionar moradia digna aos nossos moradores. O prefeito Luiz Dalben nos incumbiu de trabalhar para regularizar diversas áreas em Sumaré e ver esse trabalho dando frutos é uma sensação de missão concretizada e um sonho realizado para todos nós da Secretaria de Habitação. Continuamos trabalhando pelas demais áreas da cidade, a fim de levar qualidade de vida para a população”, disse o secretário municipal de Habitação, Douglas Oliveira.

Os moradores que não puderam comparecer ao evento, podem retirar o título de regularização fundiária na Secretaria de Habitação, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Centro Administrativo de Nova Veneza.