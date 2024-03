Inédito: Americana terá Gigantinho e Amador Feminino

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, anunciou nesta sexta-feira (8) o lançamento do 1º Gigantinho Feminino e do 1º Amador Feminino, torneios de futebol que passam a fazer parte do calendário de competições municipais a partir deste ano. As inscrições estão abertas para as categorias sub-14 e adulto.

“O futebol feminino tem crescido e se desenvolvido cada dia mais no nosso país, e nada mais justo do que fomentar esse crescimento também no âmbito municipal. É uma felicidade enorme poder fazer este anúncio no Dia das Mulheres e oferecer essa valorização e oportunidade de competição a todas elas. Mais uma novidade para o esporte americanense em 2024”, celebra o prefeito Chico Sardelli.

As interessadas em participar dos torneios devem comparecer à sede da secretaria, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

“Nossos campeonatos de futebol amador já são reconhecidos por toda a região e agora trazemos essa iniciativa para valorizar também o futebol feminino. Temos grandes jogadoras em Americana e espero que estes torneios sirvam como incentivo para que cada vez mais mulheres pratiquem a modalidade”, destaca o vice-prefeito Odir Demarchi.

“Semana muito especial para o esporte americanense. Depois de anunciarmos a 3ª edição do Gigantinho Campo e o inédito Gigantinho Futsal, agora temos a felicidade de lançar mais uma novidade: os torneios femininos. Esse era um pedido frequente das nossas atletas que agora se tornou realidade. Nossa temporada 2024 de competições será memorável”, ressalta o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria de Esportes: (19) 3406-6111.