Golpista da imobiliária de Americana preso em Rio Preto

O golpista dono de uma imobiliária que fez

várias vítimas em Americana foi preso esta sexta-feira (8) em Cedral, cidade vizinha de São José do Rio Preto. Ele teve a liberdade provisória revogada e havia afirmado que ia se entregar à polícia, mas fugiu da cidade.

Assim que confirmou as informações, a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) prendeu o dono da Brasil Imobiliária, Rogério Stoque, de 42 anos.

Além dele, outras três pessoas por estelionato e associação criminosa.

A série de golpes virou notítica há cerca de um mês. O primeiro caso foi a denúncia de um cliente que suspeitou que a empresa estava anunciando a venda de imóvel sem o conhecimento do proprietário.

Depois das primeiras notícias, no dia 15 de fevereiro, os suspeitos conseguiram a liberdade provisória. Mas apenas uma semana depois, a Justiça revogou a decisão e emitiu mandados de prisão para todos.

O empresário decidiu não se apresentar à polícia, mesmo depois de ter afirmado em vídeo que o faria,

