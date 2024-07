Jovem Pan pede desculpas após ataque de Emílio a Marcelo Cosme

Jovem Pan pede desculpas após ‘piada homofóbica’ de Emílio Surita sobre Marcelo Cosme.

A emissora classifica o episódio como ‘infeliz’ e reforça respeito ao trabalho do jornalista.

Leia abaixo a nota da Jovem Pan

A Jovem Pan pede sinceras desculpas pelo ocorrido na edição de terça-feira, 23 de julho, do Pânico. O programa fez uma brincadeira muito infeliz citando o nome de Marcelo Cosme. Todavia, a atração não teve nenhuma intenção de discriminar o profissional em questão. Nos comprometemos a não repetir o tratamento descortês ocorrido ontem. A JP lamenta o ocorrido e deixa registrada sua admiração pelo trabalho de Marcelo Cosme.

“Consegui o papel em Pantanal enviando uma mensagem ao autor da novela”, diz Guito Show

O violeiro, cantor, compositor, ator, instrumentalista e especialista em investimentos Guito Show fez uma live, na última terça-feira, com o economista e investidor Bruno Corano. Guito ficou mais conhecido por conta do personagem Tibério, que interpretou na novela Pantanal.

Na vida real Guito misturou altos e baixos, rural com urbano, mercado financeiro com música. Ele detalhou a Bruno Corano planos, ideias e experiências com simplicidade e muita simpatia.

O nome verdadeiro, Diogo de Brito Souza, deu lugar a Guito, inspirado no astro do futebol argentino Diego Maradona, conhecido por Dieguito. E o que muito pouca gente sabe é que Guito conseguiu a vaga na novela Pantanal porque enviou um “direct” (mensagem privada) para o Instagram do autor da trama, Bruno Luperi. “Eu perguntei onde estavam acontecendo os testes para participar da novela, porque as falas eu sabia de cor, já que havia assistido aos capítulos várias vezes”. Não houve resposta, mas dias depois uma produtora o procurou e a carreira deslanchou.

Um dos astros que Guito mais admira é o ator e cantor Almir Satter, que trabalhou na primeira versão de Pantanal. “Meu lado artístico pode ter sido inspirado pelo Almir Satter. Eu via novela quando tinha sete anos. E viajava com meus avós para o campo, tirava leite, fazia queijos e iogurtes”.

