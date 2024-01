Quem cuida de pessoas precisa ter, entre outros atributos, equilíbrio emocional. E no mês da campanha Janeiro Branco, voltada para a saúde mental, o bem-estar emocional foi tema de duas palestras ministradas para os alunos do Curso Técnico de Enfermagem, do Grau Técnico Sumaré.

As palestras foram realizadas pela jovem escritora Ana Clara Lima da Silva. Ana tem 17 anos, venceu a depressão e é exemplo da superação da doença.

“Apesar da pouca idade, Ana Clara tem muita resiliência e força. Como estamos no mês do Janeiro Branco, a ideia era trazer para os nossos alunos uma história que pudesse inspirá-los na vida pessoal e também profissional”, comentou Adriana Guerra, gestora do Grau Técnico Sumaré.

Ana contou sua história com a depressão, desde o diagnóstico até a superação da doença. Nessa jornada, contou com o apoio dos pais e o suporte profissional, além de pequenas mudanças de hábitos, como alimentação e prática de exercícios físicos.

Mas a escrita teve papel fundamental. “Comecei a fazer textos motivacionais e depois decidi escrever um livro. Só tinha um celular meio velho, com a bateria viciada, mas foi ali que o meu livro começou a ganhar forma”, conta. O livro “Almas de Vidro” foi lançado em 2022. “Transformei minha dor no meu maior propósito”, comemora.

Durante toda a palestra, Ana interagiu com os alunos, reforçou mensagens positivas e autografou seu livro. “Dentro de cada um de vocês tem uma luz, uma essência. Não permita que essa luz se apague. Às vezes ela pode parecer mais franca, mas não permita que ela se apague”, disse.

A história da jovem mexeu com os alunos e professores. “Fiquei emocionada. Depressão é uma doença grave e precisamos estar preparados para lidar com pacientes nesta situação”, comentou Michele Oliveira, aluno do Curso Técnico de Enfermagem.

Proporcionar encontros com profissionais de diferentes áreas é uma das ações educativas realizadas pelo Grau Técnico Sumaré. O intuito é sempre capacitar e manter os alunos atualizados e informados sobre diferentes assuntos.