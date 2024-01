Sorvete é o produto que mais encolheu de tamanho na hora da compra

De acordo com informações da Kantar, líder em dados, insights e consultoria, o tamanho comprado dos sorvetes diminuiu 17% em comparação ao último ano, na América Latina.

Leite em pó, refrigerantes, biscoitos doces e salgadinhos são algumas das categorias em que os consumidores estão levando para casa embalagens de tamanho menor. Isso ocorre principalmente em cestas de produtos com maior frequência de compra.

A lógica por trás da diminuição de volume dos produtos está relacionada à reduflação (shrinkflation, em inglês). O aumento da inflação eleva os custos de produção das empresas e diminui o poder de compra do consumidor. Por conta disso, muitos fabricantes consideram reduzir o tamanho para manter a média de preços e evitar que os compradores abandonem suas marcas.

De acordo com a Kantar, 60% de todas as categorias que crescem em volume têm o tamanho unitário menor em comparação com o ano anterior. O que mostra que a estratégia pode funcionar, sobretudo para categorias como alimentos e bebidas.

Leia + sobre comida, bebida e receitas aqui

Por outro lado, os produtos que os compradores levam pra casa em maior tamanho foram aromatizadores de ambiente, iogurte, sucos concentrados, absorventes higiênicos e sabão para roupas. O aumento das embalagens é notado de forma mais acentuada em categorias como cuidado pessoal e do lar, que usam tamanhos maiores para oferecer maior durabilidade e menor preço por peso ou unidade.

Outro fator é que o local de compra também pesa para a variação de tamanho da embalagem, para maior ou menor. No caso dos absorventes femininos, no total aumentam a frequência de compra em 3% e o tamanho do produto em 2%; já no atacarejo o número de viagens de compra desse artigo é 7% maior e o tamanho adquirido cresce 9%.

Os consumidores seguem buscando as melhores oportunidades na hora de fazer compras e estão dispostos a mudar para produtos menores em que a reposição é mais frequente.

Veja o vídeo completo sobre o tema.

Sobre a Kantar

A Kantar é a principal empresa global de dados e análises de mercado e uma parceira de marca indispensável para as principais empresas do mundo, incluindo 96 dos 100 maiores anunciantes do planeta. Combinamos os dados atitudinais e comportamentais mais significativos a nossa profunda expertise e plataformas tecnológicas para acompanhar como as pessoas pensam e agem. Auxiliamos nossos clientes a desenvolverem estratégias de marketing que moldam seu futuro e promovem crescimento sustentável.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP