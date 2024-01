Uma trend veio a conhecimento, quando notamos que diversas pessoas estavam se submetendo a cirurgias de redução de mama.

Nos vídeos há muitas mulheres que comparam o uso das suas roupas no resultado de antes e depois da redução, mostrando a diferença entre esses momentos.

Redução de mama é algo importante a ser falado, pois diante da sociedade em que vivemos, qualquer procedimento estético se torna discussão. Nosso objetivo é mostrar nossa visão de especialista, com foco no bem-estar e saúde mental de quem faz esse procedimento.

Primeiramente, vamos falar sobre o que é mamoplastia redutora. Esse procedimento consiste em diminuir o tamanho e o volume das mamas, geralmente indicado para pessoas que sofrem de dores constantes nas costas e no pescoço, provocando a curvatura da coluna devido ao peso das mamas.

Dentre as cirurgias plásticas, essa é considerada a mais benéfica para a saúde do paciente. Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças. Além da mudança na saúde, vemos o aumento da autoestima, quando a escolha de roupas deixa de ser uma preocupação constante.

Um procedimento similar é a correção da ginecomastia, uma cirurgia feita para corrigir a desarmonia das mamas masculinas. Também indicada em casos de desconforto, baixa autoestima e até mesmo câncer de mama, doença comum entre as mulheres, mas pouco vista em homens.

Como especialista, a Clínica Libria, mostra também quais os cuidados necessários após o procedimento.

Alimentação: A orientação do cirurgião plástico é uma dieta leve a moderada nos primeiros sete dias após a cirurgia devido, principalmente, à utilização de medicações como antibióticos, antiinflamatórios e analgésicos, que deixam o estômago mais sensível a mal estar e dor local. Depois disto, rotina normal.

Sutiã: O sutiã cirúrgico é colocado logo após a cirurgia e é retirado apenas para o banho. O cirurgião é quem determina o tempo necessário de uso.

Retomada das atividades cotidianas: Atividades rotineiras podem ser exercidas após uma semana, mas com segurança. Exercícios extremos, principalmente com os membros superiores, ainda devem ser evitados neste período.

Atividade física: É necessário cautela ao retornar às atividades físicas, voltando após um mês. Porém, atividades que sejam leves e não utilizem os braços

Como toda cirurgia, há riscos no pós-operatório, como infecções, quelóides, hematomas, abertura dos pontos, entre outros. Ainda assim, é necessário saber se você precisa deste procedimento ou é algo estético, pois uma mudança corporal pode gerar dismorfia. Portanto, procure um especialista para cuidar de sua saúde, tanto mental, quanto corporal.

Dra. Beatriz Guedes Diretora da Clínica Libria de cirurgias plásticas.

Advogada, formada em direito pela FMU,

Pós graduada em direito penal e processo penal pela faculdade Damásio de Jesus

Pós graduada em direito médico ,odontológico e hospitalar pela escola paulista de direito.

Presidente da ONG: Em Boa Mãos.

