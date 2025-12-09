O vereador Juninho Dias (PSD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações ao Poder Executivo sobre ações desenvolvidas para fortalecer o município como polo gastronômico.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Segundo o parlamentar, a iniciativa foi motivada pela importância do setor para a economia local, sendo fundamental para a geração de empregos e a atração de turistas.

Fala Jr Dias

“A gastronomia movimenta a economia, gera trabalho e pode ampliar o turismo em Americana. Precisamos entender o que existe hoje para avançarmos ainda mais nesse potencial”, destaca Juninho.

No documento, o vereador questiona se o município possui programas, projetos ou planos estratégicos voltados ao incentivo gastronômico, além do tradicional Roteiro Gastronômico; e se existem ações de capacitação, feiras, eventos, divulgação regional e parcerias com instituições privadas para fomentar o segmento. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (09).

Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

Léo da Padaria discute desafios da APAE e acompanha reforma e construção das novas salas

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), se reuniu na segunda-feira (6) com o diretor da Apae Americana (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), Roberto Dellapiazza, para discutir os desafios enfrentados pela associação e acompanhar o andamento de reformas e da construção de novas salas.

Durante a reunião, Léo destacou a importância do trabalho desenvolvido pela Apae para a sociedade: “As necessidades atuais foram apresentadas e pudemos ver também as novas salas e ambientes que estão sendo construídos, frutos do trabalho dedicado que a instituição realiza todos os dias, buscando ampliar a capacidade de atendimento e modernizar a instituição. Vou intermediar emendas junto ao deputado federal Marcio Alvino, para assim colaborarmos com o desenvolvimento da associação”, comentou Léo.

Leia + sobre partidos política regional