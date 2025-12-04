Professora Juliana discute vazamentos, investimentos e rodízio de água na Ares-PCJ

A vereadora Professora Juliana (PT) se reuniu na terça-feira (02) com o diretor-geral da Ares-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), Dalto Fávero Brochi, para discutir questões relacionadas ao abastecimento de água e tratamento de esgoto de Americana.

A agência é responsável por regular e fiscalizar o cumprimento das normas relativas aos serviços de tratamento, distribuição e coleta de água e esgoto nos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal das Bacias PCJ, entre eles Americana.

Durante a reunião, a parlamentar abordou temas como investimentos do DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana), a política tarifária do município, o elevado volume de vazamentos na cidade, a qualidade da água distribuída, a eficiência no tratamento de esgoto e as ações adotadas pelo DAE e pela prefeitura durante a crise hídrica registrada nos meses de setembro e outubro deste ano.

“Discutimos as válvulas reguladoras de pressão e outros mecanismos de controle da rede, fundamentais para reduzir o índice de perdas de 56% que o DAE apresenta hoje. Considero essa uma questão central para o departamento, embora, no recente Plano ‘DAE em ação pela água’, cerca de 20% dos investimentos estejam direcionados diretamente a esse objetivo.

Conversamos também sobre a ingerência na política tarifária — que deve seguir a regulamentação da Ares — e sobre o grau de autonomia do DAE para definir a priorização dos investimentos. Infelizmente, como propus em requerimento, uma redução emergencial na tarifa não é permitida pelas normas da Agência. Portanto, cabe à prefeitura buscar outras formas de reparar os danos causados à população pela falta de água”, detalhou Juliana.

A parlamentar destaca ainda que irá solicitar formalmente o acesso a documentos em posse da Ares, como o Plano de Contingência e Rodízio da Distribuição de Água e a relação das ações adotadas pelo DAE para mitigar os impactos decorrentes da diminuição do volume e da qualidade da água bruta do Rio Piracicaba no tratamento e na distribuição de água aos munícipes de Americana nos meses de setembro e outubro.

Dr. Wagner Rovina cobra ações de segurança e patrulhamento no Bosque das Nascentes

O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre as ações de vigilância, segurança e patrulhamento realizadas no Bosque das Nascentes, localizado no bairro Antônio Zanaga.

Segundo o parlamentar, moradores do entorno têm manifestado preocupação com a sensação de insegurança, especialmente em pontos de menor visibilidade e em horários de pouco movimento. “O Bosque das Nascentes é um espaço importante para a comunidade e precisa oferecer segurança para quem utiliza o local. Nosso papel é cobrar ações permanentes que promovam tranquilidade aos moradores e frequentadores”, afirmou Dr. Wagner Rovina.

Entre os questionamentos apresentados estão informações sobre rondas regulares no bosque, frequência e horários de maior cobertura, existência de câmeras de monitoramento e possíveis ampliações da vigilância eletrônica, além de melhorias estruturais como iluminação e sinalização. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (09). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

