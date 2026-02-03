A vereadora Professora Juliana (PT) se reuniu na quinta-feira (29) a secretária municipal de Políticas para as Mulheres de Campinas, Alessandra Herrmann, para debater ações voltadas para a proteção e garantia dos direitos das mulheres.

De acordo com a parlamentar, a visita teve como objetivo conhecer o trabalho desenvolvido em Campinas no atendimento e planejamento de políticas de combate à violência de gênero.

A secretaria realiza ações conjuntas com a secretaria municipal de Educação voltadas a alunos das redes municipal e estadual, visando a promoção da reflexão e construção de masculinidades mais éticas e saudáveis, e um programa de prevenção à violência contra mulheres e meninas com capacitação de profissionais que atuam nos serviços de saúde.

Fala Juliana

“Nosso papel como vereadores não se restringe a criar leis, mas também a fomentar políticas públicas eficazes que tem funcionado em outros municípios. Precisamos trazer soluções funcionais para a nossa realidade, para garantir que as políticas cheguem com uma abordagem mais humanizada quando se trata de garantir políticas voltadas para mulheres, sempre alinhada com o compromisso de promover uma cidade mais justa e inclusiva,” destacou Juliana.

A parlamentar ressaltou ainda que seguirá acompanhando o avanço das políticas para mulheres em outros municípios. “O nosso mandato precisa ser um facilitador da igualdade de gênero. Nosso papel é dialogar com a sociedade civil, conhecer boas práticas de outros municípios e cobrar da prefeitura de Americana políticas públicas que gerem impacto positivo. Esse trabalho é fundamental para ampliar a proteção e o empoderamento das mulheres em nossa cidade”, concluiu.

Renan de Angelo pede informações sobre estrutura e planos de emergência da Defesa Civil de Americana

O vereador Renan de Angelo (Podemos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações à Defesa Civil do município de sobre estrutura, planos de ação e capacidade de resposta a emergências e ocorrências envolvendo produtos perigosos.

No documento o parlamentar reforça a necessidade de transparência, planejamento e segurança, destacando o papel estratégico da Defesa Civil na prevenção de riscos e na atuação rápida em emergências. “Nosso objetivo é garantir que Americana esteja preparada para enfrentar essas situações, protegendo vidas, o meio ambiente e os serviços essenciais. Planejamento, prevenção e transparência salvam vidas”, comenta.

O autor solicita no requerimento informações sobre a estrutura física, equipamentos, materiais e efetivo disponível, além de dados sobre a capacidade de resposta do município em ocorrências de grande gravidade e a logística de apoio às equipes durante atendimentos emergenciais.

Renan questiona ainda se a administração possui Planos de Ação de Emergência (PAE), tanto gerais quanto específicos, para produtos perigosos, transporte de passageiros e evacuação da população, além da integração entre hospitais, órgãos de segurança pública e municípios vizinhos, bem como o mapeamento de empresas que operam com produtos perigosos e das rotas de risco no município.

Ao final do documento o parlamentar pergunta se a prefeitura possui um levantamento de áreas de risco para alagamentos, enchentes, inundações, desmoronamentos e deslizamentos das ações preventivas realizadas, dos protocolos para remoção de famílias e dos locais de acolhimento em de emergências. O parlamentar também questiona se o município realiza monitoramento meteorológico e emissão de alertas preventivos à população.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária desta terça-feira (3). Se aprovado será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.