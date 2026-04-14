A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações detalhadas da prefeitura sobre o atendimento prestado à população nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município.

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A autora pergunta no requerimento o número de famílias inseridas no PAIF através de busca ativa nos últimos doze meses; o número de educadores sociais nas equipes e a atualização das capacitações da equipe do Cras para a continuidade dos atendimentos; e se o município cumpre as normas de equipe mínima de referência estabelecidas pelo Ministério desenvolvimento Social.

No documento a parlamentar também questiona o prazo para conclusão das reformas das unidades dos bairros Guanabara e São Manoel, pedindo cronograma das obras e informações sobre aumento do valor total ou prorrogações de prazo.

Fala Juliana

“Estamos questionando também a prefeitura sobre o atraso na reforma do Cras, pois a agilidade na conclusão das obras é fundamental para garantir o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade, que hoje enfrentam dificuldades de deslocamento, afinal o Cras é a principal ‘porta de entrada’ dos serviços socioassistenciais no município”, conclui.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (14). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

Talitha De Nadai pede muro de concreto ao DER para aumentar segurança na SP-304

A vereadora Talitha De Nadai (PDT) se reuniu segunda-feira (13) com a coordenadora geral regional do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Flávia Souza, para tratar de demandas relacionadas à segurança viária na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

Durante o encontro, a parlamentar manifestou preocupação com o intenso fluxo de veículos na rodovia, especialmente no segmento que atravessa a cidade de Americana. “Diversos bairros densamente povoados são cortados pela SP-304, o que exige atenção redobrada quanto à segurança de motoristas e pedestres. Nosso objetivo é garantir mais segurança para a população. Sabemos que a rodovia corta áreas urbanas com grande circulação de pessoas e medidas como a extensão da barreira de concreto e a implantação de iluminação adequada podem fazer a diferença na prevenção de acidentes”, afirmou Talitha.

A vereadora destacou a importância da ampliação da barreira de concreto existente em parte do trecho, estrutura que tem contribuído para evitar travessias irregulares e reduzir riscos de acidentes. “Atualmente, o dispositivo não cobre toda a extensão necessária, como por exemplo no trecho das saídas 129 a 131 entre a Avenida Cillos e a Rua Iacanga. É necessário reforçar as medidas de segurança para que novos acidentes sejam evitados”, disse.

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