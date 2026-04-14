O grupo Sorriso Maroto segue na estrada com seu show em 2026; banda se apresenta no Chapéu Brasil

O repertório é formado por canções repletas do melhor pagode, experimentações unindo gêneros e gerações, e uma mensagem de transformação coletiva através da música. O set list passa por faixas mais recentes como “Ela”, faixa do álbum “Sorriso Eu Gosto – No Pagode” e “80 Anos”, além de canções como “Sinais”, “50 Vezes”, “Eu Topo”, “Ainda Gosto de Você”, “1 Metro e 65”, “Futuro Prometido”, “Assim Você Mata O Papai” e todos os sucessos do grupo também farão parte do setlist.

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Sorriso Maroto, formado por Bruno Cardoso (voz), Cris Oliveira (percussão e vocal), Sergio Jr (violão e vocal), Vinícius Augusto (teclado e vocal) e Fred (percussão), surgiu em 1997 em Grajaú, bairro tradicional da Zona Norte do Rio de Janeiro. Em comemoração aos 25 anos de carreira, o grupo carrega um legado de produzir novos conteúdos e entregar lançamentos sem perder as referências.

SERVIÇO

Show Sorriso Maroto

Local: Chapéu Brasil

Data: Dia 20 de abril | segunda-feira

Horário: 21h

Preço: a partir de R$50

Vendas | https://chapeubrasil.com.br/sorriso-maroto-yan-20-de-abril-as-2100h/