Affogato- já ouviu falar? O Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo, com mais de 21 milhões de sacas consumidas por ano, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café. Presente na rotina do brasileiro do café da manhã ao pós-almoço, a bebida também tem conquistado espaço fora da xícara, especialmente na gastronomia afetiva e nas sobremesas práticas que ganham força nas redes e nas cozinhas domésticas.

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Nesse cenário, receitas clássicas e minimalistas voltam ao radar. É o caso do affogato, sobremesa italiana que une dois universos muito queridos: café e gelato. Tradicionalmente servido como um “mergulho” de café quente sobre uma bola de sorvete, o doce ganha relevância justamente por traduzir uma das principais tendências atuais da gastronomia: poucos ingredientes, execução simples e experiência sensorial marcante.

Para celebrar o Dia do Café, a chef Débora Alberti, do Itália no Box, compartilha uma versão clássica da receita, que valoriza o equilíbrio entre temperatura, textura e intensidade.

Receita de Affogato

Ingredientes:

1 bola de sorvete de creme de boa qualidade

1 xícara de café expresso bem quente

Modo de preparo:

Em uma taça ou xícara, coloque a bola de sorvete de creme. Em seguida, despeje o café espresso quente por cima e sirva imediatamente.

A receita, apesar de básica, abre espaço para variações. Raspas de chocolate amargo, castanhas ou um toque de licor podem ser adicionados, respeitando o protagonismo do café.

Mais do que uma sobremesa, o affogato reflete um movimento crescente na gastronomia contemporânea: o resgate de preparos tradicionais com execução descomplicada, que valorizam o momento à mesa e a conexão emocional com a comida. No Dia do Café, a proposta convida a olhar para a bebida de forma ampliada, explorando novas possibilidades que vão além da xícara.

SOBRE A EMPRESA

Guiado por suas raízes italianas e o amor pela culinária transmitido por gerações, em 2016, Gabriel Alberti inaugurou o primeiro restaurante Itália no Box, o conceito era claro: oferecer massas italianas de qualidade a preços acessíveis e repletas de afeto. O cardápio conta com mais de 30 opções, incluindo massas clássicas, pratos executivos, saladas e sobremesas. A marca entrou no mundo da franchising em 2018 e hoje está presente em 70 cidades e 18 estados no Brasil.