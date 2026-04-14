A Secretaria Municipal informa sobre pessoas se passando por profissionais nos bairros São Vito, Cariobinha e Jaguari

A Secretaria de Saúde de Americana alerta a população a respeito de um golpe envolvendo uma falsa ação de vacinação domiciliar. A pasta recebeu relatos recentes de pessoas que estariam se passando por profissionais de unidades de atendimento, utilizando jalecos e abordando moradores em suas residências com o argumento de agendamento ou aplicação de vacinas.

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Em um dos casos, após esse contato, houve registro de golpe com prejuízo financeiro à vítima. Os relatos aconteceram na região dos bairros São Vito, Cariobinha e Jaguari.

Nesse sentido, a Secretaria esclarece que as equipes das unidades de saúde não aplicam vacinas a domicílio, e que nenhum servidor está autorizado a solicitar dados bancários, senhas ou qualquer tipo de informação financeira durante atendimentos.

Diante da situação, a orientação é para que moradores não permitam a entrada de desconhecidos e, em caso de abordagem suspeita, entrem em contato com a unidade de saúde de referência ou com a Secretaria pelo telefone (19) 3472-9350 e acionem as autoridades policiais.