A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, concluiu na terça-feira (7) os serviços de limpeza e reorganização do Ecoponto do Planalto do Sol, que já foi reaberto para atendimento à população.

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A ação integra um conjunto de melhorias executadas nas últimas semanas em diferentes ecopontos do Município, incluindo as unidades do Jardim Gerivá e do Parque Olaria. Os serviços envolveram a retirada de resíduos acumulados, organização dos espaços e adequações operacionais, com o objetivo de garantir melhores condições de uso, segurança e eficiência no descarte correto de materiais.

Assim como ocorreu nas demais unidades, o Ecoponto do Planalto do Sol passou por uma força-tarefa de limpeza, reforçando o compromisso da Administração Municipal com a manutenção dos espaços públicos e a destinação ambientalmente adequada de resíduos.

Os ecopontos são espaços destinados ao descarte adequado de resíduos como entulho de pequenas obras, restos de poda, móveis inservíveis e recicláveis, evitando o descarte irregular em vias públicas, terrenos baldios e áreas verdes.

Em Santa Bárbara

No Município, as unidades estão localizadas no Parque Olaria (Avenida Independência, 51), no Jardim Gerivá (Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1.130) e no Planalto do Sol (Avenida Charles Keese Dodson, 305).

O secretário de Meio Ambiente, Cleber Canteiro, destacou a importância das ações. “Estamos atuando de forma contínua na manutenção dos ecopontos para oferecer espaços adequados à população e evitar o descarte irregular de resíduos. Essas melhorias refletem diretamente na qualidade ambiental da cidade e no bem-estar dos moradores”, afirmou.

A Prefeitura reforça a orientação para que a população utilize os ecopontos de forma correta, respeitando os tipos de materiais permitidos e os horários de funcionamento, colaborando com a limpeza urbana e a preservação do meio ambiente em Santa Bárbara d’Oeste.