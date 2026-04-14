Leandro Varandas, 42, morador do bairro Antonio Zanaga em Americana foi identificado como o homem encontrado morto no rio Piracicaba esta segunda-feira.
O corpo dele foi encontrado na manhã da segunda-feira (13) no Rio Piracicaba, em Americana mas não havia sido identificado. O corpo dele foi localizado por pescadores que estavam no local.
O pescador Luis Carlos Pinto disse que ele e um amigo avistaram algo na água e, inicialmente, acreditaram se tratar de um objeto. Ele falou ao jornal TodoDia. “Eu achei que era um boneco. Aí chamei meu amigo e a gente foi ver. Quando cutucamos com a vara, vimos que era uma pessoa mesmo”, contou.
A polícia ainda investiga as circunstâncias da morte de Varandas.
