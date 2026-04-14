A Polícia Militar, por meio do 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), registrou duas ocorrências de tráfico de drogas na segunda-feira (13), em diferentes regiões de Sumaré.

Pela manhã, durante patrulhamento na Avenida João Argenton, no acesso à área de mata próxima à Rua Coroa Imperial, no Parque Rosa e Silva, policiais abordaram dois indivíduos em atitude suspeita em um ponto já conhecido pelo comércio de entorpecentes.

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Durante a revista, foram localizadas drogas e dinheiro com um dos suspeitos, que carregava os itens em uma pochete e mochila. Já o segundo abordado afirmou que estava no local para consumo de crack, sendo encontradas duas porções da substância. Ambos foram encaminhados ao Distrito Policial, onde um deles foi liberado, enquanto o outro permaneceu preso à disposição da Justiça.

Na ação, foram apreendidos 176 gramas de cocaína, 76 gramas de maconha, 40 gramas de “dry” e 6 gramas de crack.

Mais Tráfico de drogas

Já no período da tarde, outra equipe da PM atuou na Rua Cosme José Severino, no Condomínio Genova, também em um ponto conhecido pela venda de drogas. Dois suspeitos tentaram fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas foram detidos após breve acompanhamento.

Com um dos indivíduos, maior de idade, foram encontradas drogas e dinheiro. O segundo, um adolescente de 17 anos, foi flagrado com uma mochila contendo entorpecentes e valores em espécie após tentar escapar pulando um muro.

Segundo a Polícia Militar, o adulto, de 27 anos, era responsável pela comercialização dos entorpecentes, enquanto o menor atuava como olheiro e no armazenamento das drogas e do dinheiro.

Ambos foram levados ao Plantão Policial. O maior permaneceu preso e o adolescente foi liberado ao responsável legal. Nesta ocorrência, foram apreendidos R$ 5.290 em dinheiro, além de 290 gramas de cocaína, 30 gramas de “dry” e 88 gramas de crack.