Juliana Margato Gerlach é indicada ao Mulheres de Destaque do Ano

Por indicação da vereadora Kátia Ferrari, a munícipe Juliana Cristina Margato Gerlach será homenageada com o Prêmio Mulheres de Destaque do Ano. A honraria contempla mulheres cujas histórias e trajetórias de vida se destacam na comunidade por seu compromisso com a vida, a superação da violência e defesa dos seus direitos, para que sirvam de exemplo e inspiração. Junto à indicação do nome, o vereador apresenta breve biografia da homenageada.

Juliana Cristina Margato Gerlach é filha de Paulo Roberto Margato e Maria Dalila Kreft Margato, irmão de Jakeline Margato, 40 anos, e Paulo Ernesto Kreft Margato, 28 anos. Realizou seus estudos na Escola Estadual Prof. Ulisses de Oliveira Valente, concluindo o ensino fundamental, e cursou Administração no Polivalente.

Em 1996, casou-se com Mauricio Roberto Gerlach Alvarez, engenheiro civil chileno. O casal teve dois filhos: Giovanna Gerlach, que faleceu em 26 de maio de 2022, aos 27 anos, e Alex Margato Gerlach, atualmente com 14 anos. Ao longo de 24 anos, trabalha na Água Viva Piscinas, empresa que fundou com o marido em 2000, especializada na construção de piscinas e venda de acessórios. Desempenha papel administrativo na empresa.

Além de suas atividades profissionais, destaca-se como voluntária na Pastoral da Criança e é fundadora do Café da Manhã da Gigi, em parceria com o Grupo Geladeira Solidária. Esse projeto solidário visa fornecer café da manhã a pessoas em situação de rua, demonstrando seu comprometimento com ações sociais.

Elaine Perdomo é indicada ao Mulheres de Destaque do Ano

Por indicação do vereador Arnaldo Alves, a munícipe Elaine Perdomo será homenageada com o Prêmio Mulheres de Destaque do Ano. A honraria contempla mulheres cujas histórias e trajetórias de vida se destacam na comunidade por seu compromisso com a vida, a superação da violência e defesa dos seus direitos, para que sirvam de exemplo e inspiração. Junto à indicação do nome, o vereador apresenta breve biografia da homenageada.

Elaine Perdomo, nascida em 30 de março de 1983, em Alta Floresta, Mato Grosso, é filha de Anésio Perdomo e de Genoefa Aparecida Contato Perdomo. Formada em Educação Física pela FAM – Faculdade de Americana, ela é sócia de Gabriela Zaatar na academia feminina FEMME FITNESS desde 2004.

Localizada no Planalto do Sol, essa academia, exclusiva para mulheres, conta com 300 alunas de idades variadas, de oito a 80 anos. “A FEMME FITNESS não apenas promove a prática de atividade física, mas também se destaca como um espaço de amizade, inspiração e motivação”, explica o vereador.

Arnaldo Alves ressalta que sua homenageada é reconhecida por sua determinação diária, contribuindo para a cidade ao gerar empregos, impulsionar a economia local e ser um exemplo de empreendedorismo feminino. “Sua competência e sucesso profissional levaram à sua indicação ao Mulheres de Destaque do Ano”, explicou.

