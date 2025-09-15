O cantor Júnior Lima, que era famoso da dupla Sandy e Júnior, gritou “anistia é o caralho” no The Town. Ele perdeu cinco mil seguidores no Instagram no final de semana.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Mas ele segue com 2,5 milhões – e muito mais na conta bancária.
Júnior Lima reverte
Depois de perder cinco mil seguidores no Instagram por gritar “anistia é o caralho” no The Town, o cantor Junior ganhou outros 20 mil novos seguidores Continuem seguindo o pop prince!
Leia + sobre Famosos, artes e música