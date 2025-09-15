Professora Juliana pede instalação de banheiro químico na Praça Divino Salvador

Leia + sobre política regional

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a instalação de um banheiro químico na Praça Divino Salvador, no bairro Jardim Girassol

No documento, a autora explica que foi procurada por moradores que passam pelo espaço público diariamente e que relatam a falta banheiros no local. “Recebi várias pessoas em meu gabinete que fazem uso da praça e solicitaram melhorias. A colocação do banheiro é fundamental para garantir o conforto durante o uso do equipamento público e mesmo a higiene do local”, comenta Juliana.

A autora destaca que a praça é amplamente utilizada pela população para atividades de lazer, convivência e eventos comunitários. “Trata-se de espaço público de grande circulação, cercado por equipamentos de relevância, como a Paróquia Senhor Bom Jesus, o Teatro Municipal Lulu Benencase e o ponto de táxi. Considerando o intenso uso da praça, peço a instalação de banheiro químico no local, de modo a atender às necessidades da população e incentivar o uso ordenado e saudável da área pública”, conclui Juliana.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (16) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP