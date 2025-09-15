Regionais do DAE de Americana fechadas por 15 dias: atendimento na sede

Leia Mais notícias da cidade e região

As Regionais do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana estarão fechadas ao público no período de 15 a 30 de setembro. Durante esse intervalo, o atendimento presencial será realizado exclusivamente na sede da autarquia, situada na Rua dos Estudantes, nº 333, Vila Cordenonsi, além dos canais digitais e telefônicos.

Segundo o DAE, a medida é necessária para a capacitação da nova equipe de trabalho, que assumirá os serviços de atendimento à população. O DAE mantém Regionais nos bairros Antonio Zanaga, Praia Azul, Parque Gramado e Cidade Jardim.

Os canais de atendimento ao público são:

Telefone: 0800-012-3737 (das 6h à 0h, todos os dias)

WhatsApp: (19) 98100-4714 (das 8h às 22h)

Site: www.daeamericana.sp.gov.br (opção “Protocolos Digitais”)

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP