Caminhão de carne pega fogo no pedágio de N Odessa

Caminhão de carne pega fogo no pedágio de Nova Odessa

Na madrugada desta segunda-feira, por volta das 4h30, o Corpo de Bombeiros de Nova Odessa, junto com os Bombeiros de Sumaré, foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio em um caminhão que transportava carne.

Segundo o motorista, o veículo vinha do estado da Bahia e chegando próximo ao pedagio no km 118 da Anhanguera viu fumaça saindo da roda do veículo.

A equipe de bombeiros atuou no combate às chamas e, por volta das 6h, o fogo foi totalmente controlado. As chamas atingiram apenas o compartimento de carga (baú), preservando a cabine do caminhão. Não houve vítimas.

Para o controle do incêndio, foram utilizados aproximadamente 8 mil litros de água.

