Handebol feminino de Americana lidera fase de classificação da Liga Estadual

A equipe adulta de handebol feminino de Americana encerrou a fase classificatória da Liga de Handebol do Estado de São Paulo (LHESP) na liderança geral da competição. No último fim de semana, jogando em casa, as americanenses venceram o NHC/Guarani/Campinas por 33 a 27 e garantiram a primeira colocação.

Com o resultado, Americana conquistou o direito de sediar a final do torneio. A atleta Muriel Tavares foi eleita destaque da partida.

“As meninas estão de parabéns pela entrega e disciplina dentro de quadra. Mesmo com os desfalques, conseguimos mais essa vitória e a primeira colocação geral. Agora é manter o foco total na semifinal, contra uma equipe muito competitiva, para buscarmos mais um passo rumo ao título”, afirmou o técnico Jurandir Batista.

O secretário de Esportes, Márcio Leal, ressaltou o trabalho de base realizado no município. “Esse desempenho consolida o excelente trabalho dos professores das escolinhas de Americana. Em julho, fomos vice-campeões nos Jogos Regionais e agora fechar a fase classificatória da Liga na liderança é motivo de orgulho para a cidade”, disse.

A equipe volta à quadra pela semifinal no dia 19 de outubro, em Itapira, contra Piracicaba.

