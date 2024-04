O time do Juventus de Nova Odessa chegou à fase final da Recopa do Interior 2024. A grande final, contra o time Atalanta da cidade de Sumaré, acontecerá no dia 28 de abril, domingo, às 9h40, no Campo do Jardim São Manoel. O prêmio para o time vencedor será a quantia de R$ 5 mil.

O time, que possui grandes expectativas para a vitória, está muito confiante: “No campeonato, vencemos os jogos contra os times de Campinas, Indaiatuba, Mogi Guaçu e Jundiaí”, disse o capitão do time, Leonardo Santos da Silva.

“Foi um campeonato bem disputado, jogamos três jogos no campo da Vila Azenha, um jogo no campo do São Manoel e a semifinal no campo do Jardim São Jorge, ganhando por 3×0 do time de Mogi Guaçu. E agora, graças a Deus, estamos na final”, completou Léo.

José Henrique de Carvalho, secretário-adjunto de Esportes e Lazer da Prefeitura de Nova Odessa, expressou sua satisfação com o feito do time. “Estou feliz em saber que mais um clube da cidade chegou numa final de um torneio regional. Parabéns aos atletas e comissão técnica. Desejo boa sorte domingo, nessa grande final”, declarou.

Com 32 equipes participantes, a Recopa do Interior 2024 foi marcada por intensos confrontos em vários campos da região. Além da competição esportiva, a premiação também é um incentivo para os competidores. O campeão do campeonato receberá um prêmio de 5 mil reais, enquanto o vice-campeão levará para casa 3 mil reais.

COPA LOCAL

Enquanto isso, a 4ª rodada do Campeonato Minicampo de Futebol de Nova Odessa acontece neste fim de semana com mais 11 jogos entre os times municipais. Os jogos vão acontecer nos Campos do Triunfo e da Vila Azenha no sábado, dia 27/04, a partir das 13h45 e no domingo, dia 28/04, a partir das 8h15. Reúna seus amigos e toda a sua família e não deixe de prestigiar os times da nossa cidade.

Tanto o horário dos jogos, quanto as chaves classificatórias onde cada time se enfrenta estão disponíveis no Instagram da prefeitura através do link https://www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/ ou pela página do Facebook https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa.

Para obter informações adicionais sobre esta e outras competições municipais, você pode dirigir-se à sede da Secretaria Municipal de Esportes, localizada no Ginásio de Esportes Jaime Nércio Duarte, na Rua João Bassora, nº 500, no Jardim Santa Rosa.