Dentre as principais preocupações levantadas na área da saúde está a conscientização da importância de uma alimentação saudável para o controle de doenças, sobretudo da obesidade, que já é considerada epidemia global. Tanto que a Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que, em 2025, cerca de 2,3 bilhões de adultos estejam acima do peso em todo o mundo. Além do fator estético envolvido, a obesidade pode levar os indivíduos a desenvolverem fatores de risco com consequências diversas, como: acúmulo de gordura no fígado, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e Diabetes Mellitus.

Como forma de auxiliar no tratamento da obesidade, as famosas “canetas emagrecedoras” ganharam notoriedade, sobretudo pela promessa de rápido resultado. Isso porque, alguns compostos químicos dessas canetas, como a Semaglutida e a Liraglutida, que anteriormente vinham sendo utilizadas como aliados no tratamento da Diabetes Mellitus, ganharam popularidade por conta do seu principal efeito colateral entre esses pacientes: a perda de peso. Mas será que esse é o melhor caminho a ser tomado? Até agora há mais dúvidas do que certezas.

Sabemos que o processo de emagrecimento é, muitas vezes, complexo e difícil, o que faz que muitos pacientes desistam diante da impossibilidade de alcançar o resultado desejado. Dentre os fatores determinantes para o fracasso durante o tratamento de perda de peso estão a rotina agitada, falta de atividade física, consumo exagerado de ultraprocessados e a má qualidade do sono. Devido a isso, muitos pacientes procuram soluções com resultados mais rápidos e menos onerosos, como o uso de medicação para emagrecer. Dessa forma, o uso das canetas emagrecedoras vem sendo aplicado em pacientes de forma chamada off label, que se trata do uso de um produto com finalidade diferente do aprovado em bula.

Ainda que o uso das canetas para tratamento da diabetes já vinha acontecendo para a perda de peso, foi somente em janeiro deste ano que houve a liberação oficial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do uso da Semaglutida, especificamente, para fins de emagrecimento. Então, muito mais pessoas começaram a buscar este recurso visando a redução de peso. Infelizmente, o uso de medicação sempre apresenta efeitos colaterais, dentre eles náuseas, vômitos, diarreia, flatulência, dor de cabeça e constipação, bem como a possibilidade de reganho de peso após o fim do tratamento. Outro fator é o alto custo dessas canetas, que chegam a custar mais de mil reais.

É importante ressaltar que o uso de canetas emagrecedoras pode ser um aliado para pacientes que apresentam resistência à perda de peso, mesmo após ajustes nos hábitos alimentares e hábitos de vida. Mas, muitas vezes, quando utilizada de forma individual, não gera os resultados prometidos, afinal, para o processo de emagrecimento ser eficiente, sugere-se uma alteração nos hábitos do cotidiano, incentivando a prática de atividade física e sono adequado, bem como, obviamente, alteração nas práticas alimentares, incentivando uma dieta rica em fibras, frutas e verduras, a fim de proporcionar mudanças permanentes naqueles que procuram emagrecer.

Sendo assim, faz-se necessário salientar que o uso de qualquer medicamento deve ser acompanhado por um médico especialista na área. Portanto, para que o resultado do tratamento para perda de peso seja duradouro, deve ser acompanhado de uma equipe multiprofissional, a fim de um olhar integral para todos os aspectos envolvidos nesse processo, podendo fazer parte o profissional nutricionista, médico especialista e profissional de educação física.

Leticia Paviani, Noemi da Silva Pereira, Cassia Regina Bruno Nascimento e Ana Paula Franco Punhagui-Umbelino são professoras do curso de Nutrição na UniCesumar em Londrina.