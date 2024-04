Dois prés candidatos a vereador de Americana

aproveitaram a presença do governador Tarcísio de Freitas na cidade esta semana para colar a imagem no bolsonarista que comanda o estado.

O empresário Cláudio Gil (Republicanos) e o ex-assessor da prefeitura Levi Rossi (PRD) tiveram um ‘tête a tête’ com o governador e garatiram a foto para a campanha.

