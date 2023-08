Kátia acompanha atendimento do 'Procon Móvel'

A vereadora Kátia Ferrari (PV) acompanhou, na manhã

desta quinta-feira (10), o atendimento do ônibus itinerante “Procon Móvel”, na praça da Migração, no Jardim Pérola. A ação foi realizada pelo Procon de Santa Bárbara d´Oeste, com apoio da unidade móvel de atendimento da Fundação Procon/SP, para orientação a consumidores que tenham dúvidas em relação aos seus direitos. O atendimento começou às 9h e estava previsto até às 16 horas.

No local, a vereadora foi atendida por Érica Sant´Anna Torres, coordenadora do Procon Santa Bárbara d´Oeste, e por Valter Martins, especialista em Proteção e Defesa dos Consumidores da Fundação Procon-SP. Atuante na proteção e na defesa dos direitos do consumidor, o Procon de Santa Bárbara d’Oeste atende na rua Graça Martins, 436, no Centro.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3455.5779.

