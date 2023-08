Ponto do tráfico do Romano cai pra Guarda

Um ponto de venda de drogas do tráfico

no Conjunto Roberto Romano em Santa Bárbara d’Oeste caiu em ação da Guarda Municipal no final da noite esta quinta-feira. Três rapazes de 19 (2) e 24 anos estavam no local quando da chegada da viatura. Eles saíram correndo e os GMs os detiveram e ainda descobriram o local onde era feito o comércio da droga. Havia dinheiro também no local.

Leia abaixo a descrição feita pelos Guardas Municipais abaixo.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TATICO 04

GCM JOSÉ

GCM VILLALON

GCM GABRIEL

GCM FERNANDO

DATA: 11/08/23

HORA: 23:00

LOCAL: RUA PADRE VICTÓRIO FREGUGLIA N°1015 COHAB R. ROMANO.

AVERIGUAÇÃO SOBRE TRÁFICO DE DROGAS

Durante patrulhamento Tático, está equipe visualizou A.F.S. 24 anos, J.V.V 19 anos, P.D.B 19 anos saindo do bloco 1015, estes que ao avistarem a aproximação da equipe se evadiram do local em desabalada carreira sendo acompanhados e detidos com o cerco da viatura, submetidos a busca pessoal nada de ilícito foi localizado apenas a quantia de R$570,00 com J. Feito uma varredura no trajeto da fuga foi localizado uma sacola plástica em meio a via pública que continha em seu interior:

-35 frascos de lança perfume

– 73 micro tubos com cocaina

– 52 pedras de crack

– 41 unidades de maconha.

Em ato contínuo foi realizado uma varredura no interior do bloco onde em uma garagem parcialmente aberta foi visualizado e contabilizado:

– 37 frascos de lança perfume

– 1 Tijolo de maconha

– 4 balanças de precisão

– 2 facas

-1 recipiente de vidro com maconha a granel

– 5 sacos com frascos vazios

– 1 Galão contendo 5 litros de lança perfume

– 7 Frascos de 1litro cada com lança perfume

– 1 Dosador de 1 litro com lança perfume

– 1 Funil.

Diante dos fatos as partes suspeitas e todo material foram conduzidos até o plantão policial onde a autoridade após tomar conhecimento dos fatos determinou a apreensão das drogas liberando o dinheiro bem como as partes envolvidas instaurando inquérito para futura investigação.

