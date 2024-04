A vereadora Kátia Ferrari anuncia sua filiação ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB)

mantendo-se na base do prefeito Rafael Piovezan. Ela agradece a sua trajetória no Partido Verde (PV).

“A decisão tem o objetivo de ampliar os meus trabalhos e ter melhor estrutura para atender o Município de Santa Bárbara d’Oeste”.

Leia + sobre política regional

Ela teve 1.772 votos em 2020 e deve aumentar o total este ano, afinal teremos menos candidatos.

Kátia é hoje o principal nome nas Câmaras da Região ligado à defesa animal. Ela avançou o mandato para além da ‘causa’ e é importante representante da ‘sociedade’ na Câmara e junto ao governo.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP