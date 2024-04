Fundo Social de Solidariedade de Americana solicita doação de arroz

O Fundo Social de Solidariedade de Americana solicita à população a doação de arroz para complementar os kits de alimentação destinados às famílias em situação de vulnerabilidade do município. As doações podem ser entregues diretamente na sede do Fundo Social, na Rua das Poncianas, nº 930B, no Jardim Glória.

“A montagem da cesta básica é feita pelo Fundo Social com as doações recebidas e, nesse momento, estamos necessitando de doação de arroz para complementar os kits de alimentação destinados às famílias em situação de vulnerabilidade. Agradecemos as pessoas que puderem contribuir fazendo a doação específica de arroz, que é um item importante da cesta, e garantir a alimentação na mesa das pessoas que mais precisam”, diz a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionela Ravera Sardelli.

Em 2023, o Fundo Social doou mais de 55 mil quilos de alimentos, 3.600 litros de leite, 63.835 medicamentos (por meio da Farmácia do Fundo Social), 11.299 fraldas, 1.778 produtos de limpeza e higiene, 294 unidades de dietas (fórmula infantil e nutrição enteral), 85 óculos, 61 enxovais para bebês, 30 móveis, além do empréstimo de cadeira de rodas e de banho, muleta, andador e bengala. A Campanha do Agasalho “Esquenta, Coração!”, realizada de maio a agosto, arrecadou 7.935 quilos de roupas, atendendo 44 entidades.

Para mais informações, o telefone do Fundo Social é (19) 3405-4772.

