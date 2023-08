Kifu puxa ações de segurança para motoboys

Kifu na área. Santa Bárbara terá ação de segurança aos motociclistas

O vereador esteve reunido, nesta semana, com o secretário municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Dr. Romulo Gobi, e com o secretário adjunto de Governo, Miguel Brito. Pedro Artur Oliveira Toledo, fiscal de Leitura e Entrega de Contas da CPFL, e Waldemir de Jesus Irense, supervisor-geral da concessionária, também participaram do encontro, cujo objetivo era coordenar os detalhes de uma ação de conscientização e segurança contra linhas cortantes de pipas. O evento foi promovido na sede da Secretaria Municipal de Trânsito e contou também com a presença do comandante Silas e do inspetor Vieira, ambos integrantes da Guarda Civil Municipal.

A campanha de conscientização para motociclistas, que também deve contar com a distribuição de antenas corta-linhas, está programada para ocorrer no próximo dia 30 de agosto, das 9h00 às 12h00, entre a avenida Santa Bárbara e a rua do Ósmio, em frente ao Tivoli Shopping. Os principais temas da campanha incluirão instruções sobre soltar pipas de forma segura, os riscos associados ao uso de cerol e as penalidades correspondentes, além de medidas para se proteger de linhas cortantes enquanto se está em uma motocicleta. A iniciativa também oferecerá a instalação gratuita de antenas corta-linhas.

A ação é uma resposta a uma solicitação do vereador Kifú, que intermediou a colaboração entre a CPFL, a Prefeitura Municipal e outras entidades. O objetivo é valorizar motociclistas e motoboys por meio de ações concretas na cidade, com o intuito de promover a segurança no cotidiano de quem utiliza motocicletas. Além da Prefeitura Municipal e da CPFL, a campanha conta com o apoio do projeto Tamojunto, do Tivoli Shopping e de empresas privadas que doaram as antenas e materiais para a realização e divulgação da iniciativa.

Entre as empresas envolvidas nessa colaboração estão: SCS Tecnologia, Total Motos, Point Motors Mult Marcas, Monica Moto Peças, Beto Motos, Moto Giro Oficina Multmarcas – Peças e Acessórios e Exxmed Medicina Ocupacional. Para o vereador, essa ação demonstra a capacidade de união de diferentes instituições em prol da comunidade. “Essa campanha de conscientização, valorização e segurança para motociclistas e motoboys complementa outras iniciativas já em andamento e projetos que visam aprimorar as condições desses profissionais na cidade”, explicou.

