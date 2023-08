Jade Picon reaparece e conta motivo do silicone

Após realizar uma cirurgia para colocar prótese de silicone, Jade Picon

apareceu nas redes sociais, onde a influenciadora aparece usando sutiã pós-cirúrgico. “Apareci! Como é que vocês estão? Saudades de falar aqui”

No dia 10 de agosto, Jade Picon revelou em um vídeo nas redes sociais que decidiu realizar sua primeira cirurgia plástica, especificamente uma mamoplastia de aumento, ou seja, ela optou por colocar silicone nos seios.

Compartilhando sua rotina de dedicação aos exercícios físicos e à vida saudável, a influenciadora mencionou que sentiu seus seios diminuírem: “Eu sequei e acabei perdendo o volume de peito que eu tinha. Sinto falta de ter o que eu tinha antes”.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Após muita reflexão e consultas com profissionais da área, Jade decidiu que era o momento certo para colocar próteses de silicone e recuperar o volume que ela apreciava anteriormente. Ela optou por uma abordagem natural para alcançar esse resultado: “Visitei muitos profissionais, esperei o momento certo e decidi colocar prótese de silicone, algo bem natural, para eu recuperar o que eu tinha antes, que era o que eu gostava”, completou Jade.

A mamoplastia de aumento é um procedimento cirúrgico estético que tem como objetivo aumentar o tamanho e adequar a forma dos seios. É uma das cirurgias plásticas mais populares e realizadas em todo o mundo. O cirurgião plástico da Clínica Libria, Dr. Hugo Sabath, comenta que antes da cirurgia, é essencial passar por uma consulta detalhada com um cirurgião plástico qualificado. Durante essa consulta, serão discutidos os objetivos da paciente, as opções de prótese, o posicionamento da incisão e a localização da prótese. O médico também irá avaliar a saúde geral da paciente, histórico médico e realizar exames para garantir que ela seja uma candidata adequada para a cirurgia. É possível obter resultados naturais com a prótese de silicone? Hoje em dia há uma grande preocupação e busca em ter mamas com formato natural e menos volumosas. É possível, sim, ter um resultado natural com a sua prótese de silicone. O planejamento da sua cirurgia será necessariamente adaptado para o seu perfil de beleza das mamas, para o que você deseja. É possível escolher implantes com volumes menores, formatos menos projetados e gel de consistência mais natural. “Porém, há fatores que precisam ser considerados, como por exemplo, o formato dos seios, a quantidade de tecido mamário, e a posição ideal para a prótese ficar com a aparência mais natural”. Destaca o doutor da Clínica Libria. Só por meio da consulta que o médico poderá entender o seu caso. Então, ele avaliará qual o melhor tipo e tamanho de prótese para que o resultado fique do jeito que você sempre quis. No entanto, é importante ter em mente que nenhum corpo é igual aos outros. Por isso, nem sempre a prótese que a sua amiga ou que alguma celebridade colocou e ficou linda também vai ficar ideal no seu corpo. “É importante ressaltar que a mamoplastia de aumento é uma decisão pessoal e deve ser tomada com cuidado, considerando os riscos e benefícios envolvidos. É fundamental buscar um cirurgião plástico qualificado e experiente, seguir todas as recomendações médicas e realizar um planejamento adequado para garantir resultados satisfatórios e seguros”. Finaliza o cirurgião da Clínica Libria. Clínica Libria CRM Dr. Hugo Sabath – 131199

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP