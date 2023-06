A KondZilla ganhou prata em Cannes na categoria

Entertainment for Music com MainStreet, Santeria e BETC Havas. A música e o videoclipe jogam luz em uma questão urgente vivida por moradores de favelas do Brasil – vítimas inocentes – a maior parte delas pretas – em ações policiais.

Com MCs Poze do Rodo, Bielzin, Borges e Cabelinho, responsáveis pela composição e interpretação da música, o videoclipe mostra cenas baseadas nas histórias reais das vítimas, vivendo em comunidades periféricas do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. No elenco, o destaque fica a cargo da participação especial do ator André Ramiro que, após 16 anos, aceitou fazer novamente o papel de policial e vestir uma farda. Ramiro viveu nos cinemas o emblemático policial André Mathias, nos filmes Tropa de Elite 1 e 2.

