Robô cirúrgico inédito chega a hospital do Brasil

O Einstein é o primeiro hospital do Brasil a incorporar e utilizar o robô Hugo™

novo sistema de cirurgia robótica assistida da Medtronic, líder global de tecnologia em saúde. Com braços modulares que permitem flexibilidade no acesso a diferentes estruturas do corpo humano e grande amplitude de movimento, o sistema Hugo™ RAS apresenta um console aberto com uma tela em 3D que possibilita a visualização da área a ser tratada, maior facilidade de comunicação do cirurgião com a equipe, além de recursos ergonômicos para garantir o conforto dos profissionais.

O sistema Hugo™ RAS chega para complementar o pioneirismo do Einstein na área de cirurgias robóticas no país, que em 2023 celebra o marco de 15 anos desde o seu primeiro procedimento. De 2008 para cá, a organização já realizou mais de 11 mil cirurgias robóticas. Somente entre os anos de 2021 e 2022, houve um aumento de 75%, passando de 1.200 para 2.100 cirurgias.

No ano passado, o Einstein Goiânia também passou a realizar procedimentos cirúrgicos robóticos: até o momento foram 500, dentre cirurgias urológicas, ginecológicas, coloproctológicas, gerais, torácicas, de cabeça e pescoço. Para além das suas unidades privadas, a organização alocou uma das plataformas robóticas no Hospital Municipal Vila Santa Catarina – Dr. Gilson de Cássia Marques de Carvalho, em São Paulo, que é gerido pelo Einstein. A unidade é a primeira da rede municipal hospitalar no país a ter a tecnologia.

A cirurgia robótica minimamente invasiva permite um procedimento mais preciso com menor sangramento e oferece aos pacientes uma recuperação mais rápida com menos dor, permitindo um retorno mais rápido às atividades do cotidiano.

“O Einstein tem um papel importante no cenário da saúde no país e isso passa pelos avanços da robótica na medicina, que é uma área que evolui rapidamente em novos equipamentos para diferentes tipos de cirurgias e em dispositivos. A organização tem uma área de Inovação Cirúrgica criada especialmente para ser esse radar de novidades, no qual diversos critérios são avaliados na incorporação de tecnologias. O sistema Hugo™ RAS chega para complementar nosso parque, alinhado ao nosso propósito de entregar saúde de qualidade e segurança ao paciente”, afirma Dr. Sidney Klajner, presidente do Einstein. “E mais do que operar essas tecnologias dentro das nossas unidades, temos o compromisso de disseminar o conhecimento prático da robótica, ampliando o número de profissionais aptos a realizar esse tipo de procedimento. Somos o primeiro centro certificador em cirurgia robótica torácica e cabeça e pescoço do hemisfério sul, e já estamos treinando especialistas de toda a América Latina e de outras partes do mundo na modalidade”, diz.

Desde 2020, o Einstein se consolidou como um Academic Center, sendo a primeira plataforma de ensino da América Latina que adotou o currículo integral de cirurgia robótica nos seus programas de residência médica, aprimoramento e pós-graduações, permitindo que estes saiam habilitados na sua conclusão. Até hoje, o Centro de Excelência em Cirurgia Robótica Einstein treinou mais de 1.000 cirurgiões, sendo 10% de países fora do Brasil, incluindo 15 da América Latina e Índia.

“Com a chegada do Sistema Hugo™ RAS, o Einstein reforça o arsenal terapêutico reafirmando o seu protagonismo na cirurgia robótica, bem como na aplicabilidade em conjunto com corpo clínico e toda a sua experiência, humanização e atualização constante. Um conjunto de ações que dá à organização solidez de atuação”, afirma Nam Jin Kim, diretor médico da Cirurgia e Cirurgia Robótica da Rede Cirúrgica Einstein e coordenador geral das pós-graduações de Cirurgia Robótica do Ensino.

“Com uma visão compartilhada para o papel da cirurgia robótica assistida para expandir o acesso aos benefícios da cirurgia minimamente invasiva para mais pacientes, estamos orgulhosos de fazer parceria com o Einstein”, disse Carla Peron, M.D., diretora médica e vice-presidente de pesquisa clínica e ciência médica para a Unidade Cirúrgica da Medtronic. “Estou especialmente entusiasmada com as oportunidades que esta tecnologia cria para os pacientes do meu país, sempre à frente nos avanços da medicina, afirma a executiva.”

Com mais de 60 anos de experiência, a Medtronic desenvolveu o sistema Hugo™ RAS em colaboração com cirurgiões e líderes de hospitais de diferentes países, com o intuito de ampliar o acesso à cirurgia minimamente invasiva para maiores números de pessoas em diferentes locais.

Sistema modular, o Hugo combina instrumentos de pulso, imagem em 3D e o Medtronic Touch Surgery™ Enterprise, uma solução de armazenamento em nuvem que permite a captura de vídeos cirúrgicos, que conta com equipes de suporte dedicadas e especializadas em otimização, serviço e treinamento de programas de robótica. Touch Surgery™ Enterprise é a primeira plataforma de inteligência artificial do gênero que simplifica o compartilhamento de vídeos cirúrgicos e oferece aos cirurgiões uma nova e poderosa ferramenta de treinamento.**

Hoje o sistema Hugo RAS é utilizado em procedimentos urológicos, ginecológicos e em cirurgia geral nos hospitais pelos cinco continentes. No Brasil, por enquanto, o Hugo foi aprovado para cirurgias urológicos e ginecológicos.

O sistema Hugo RAS está disponível em alguns países. Os requisitos regulamentares e o status em países e regiões individuais determinarão a disponibilidade no mercado do sistema Hugo RAS e as indicações aprovadas.

**Touch Surgery™ Enterprise não se destina a direcionar a cirurgia ou auxiliar no diagnóstico ou tratamento de uma doença ou condição.

Sobre a Medtronic

Pensamento ousado. Ações mais ousadas. Nós somos a Medtronic. A empresa possui sede em Dublin, na Irlanda, e é a líder global em tecnologia de saúde que combate corajosamente os problemas de saúde mais desafiadores que a humanidade enfrenta, pesquisando e encontrando soluções. Nossa missão – aliviar a dor, restabelecer a saúde e prolongar a vida – une uma equipe global de mais de 90.000 pessoas em mais de 150 países. Nossas tecnologias e terapias tratam 70 condições de saúde e incluem dispositivos cardíacos, cirurgia robótica, bombas de insulina, equipamentos cirúrgicos, sistemas de monitoramento de pacientes e muito mais. Alimentados por nosso conhecimento diversificado, curiosidade insaciável e desejo de ajudar todos aqueles que precisam, oferecemos tecnologias inovadoras que transformam a vida de duas pessoas a cada segundo, a cada hora, a cada dia. Espere mais de nós à medida que capacitamos cuidados orientados por insights, experiências que colocam as pessoas em primeiro lugar e melhores resultados para o nosso mundo. Em tudo o que fazemos, estamos projetando o extraordinário.

